Addio tra Aston Villa e Steven Gerrard: all'ex capitano del Liverpool fatale la sconfitta di stasera contro il Fulham. "L'Aston Villa Football Club può confermare che l'allenatore Steven Gerrard ha lasciato il club con effetto immediato", si legge sul sito ufficiale del club di Birmingham. Un portavoce del club ha dichiarato: "Vorremmo ringraziare Steven per il suo duro lavoro e impegno e augurargli ogni bene per il futuro".

Aston Villa Football Club can confirm that Head Coach Steven Gerrard has left the club with immediate effect.

— Aston Villa (@AVFCOfficial) October 20, 2022