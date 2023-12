ufficiale Athletic Club, c'è il rinnovo di Nico Williams. Il fratello di Iñaki firma fino al 2027

Rinnovo in casa Athletic Club. Nico William, esterno offensivo classe 2002, il cui contratto con il club basco sarebbe scaduto al termine della stagione, ha rinnovato per altri tre anni, firmando fino al 2027. Nonostante abbia solo 21 anni, al ragazzo mancano solo quattro presenze per raggiungere le 100 partite con la maglia dell'Athletic Club. In questa stagione ha già messo a referto 7 assist ed un gol, mentre lo scorso anno, fra campionato e coppe, ha segnato9 reti e realizzato 6 assist.