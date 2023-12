ufficiale Athletic, prolungato il rapporto con Adu Ares: l'attaccante ha firmato per altri 3 anni

L'Athletic Club ha annunciato sul proprio sito di aver rinnovato il contratto dell'esterno Adu Ares, classe 2001 per altre tre stagioni. Il calciatore originario della Guinea Bissau, ma cresciuto nei Paesi Baschi, si è così legato al club di Bilbao fino al 2027. Ares era arrivato in biancorosso nel 2021-22 dal Santutxu venendo girato prima al Basconia e poi nella squadra B dell'Athletic dove ha mostrato tutto il suo potenziale conquistando così la promozione in prima squadra.

In questa stagione Ares, fermo per un problema al ginocchio, ha collezionato quattro presenze con due reti, entrambe segnate in Copa del Re.