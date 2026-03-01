In MLS brilla il colombiano Vargas: Boca, e non solo, in corsa per l'attaccante del Charlotte

In MLS sta rubando la scena l'attaccante del Charlotte FC Kerwin Vargas, il quale è finito nel mirino di diversi top club sudamericani e il suo nome sta circolando con sempre maggiore insistenza sul mercato. In Argentina il Boca Juniors segue con attenzione l’evolversi della situazione, mentre dal Brasile si sono mossi anche Sao Paulo e Athletico Paranaense, pronti a inserirsi nella corsa.

Secondo quanto riportato dai media sudamericani, il club statunitense valuta l’attaccante colombiano circa 5 milioni di dollari: una cifra che conferma l’apertura al dialogo, ma anche la volontà del club di non svenderlo. Non si esclude una possibile cessione già in questa finestra di mercato, considerando che i contatti con le società interessate sarebbero già stati avviati e l’interesse continua a crescere. Per lasciarlo partire, però, Charlotte pretende un’offerta in linea con la propria richiesta, forte di un contratto che lega Vargas al club fino al 2027, con opzione di rinnovo fino al 2028.

Il colombiano è reduce da una stagione 2025 positiva: 41 presenze complessive, 8 reti e 4 assist, numeri che ne confermano l’impatto e spiegano l’attenzione attorno al suo profilo.