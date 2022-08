ufficiale Bailly è del Marsiglia! L'ex United si lega alla squadra di Igor Tudor

Dopo essere stato cercato anche da club italiani come la Roma, Eric Bailly sceglie la Francia e da qualche minuto è ufficialmente un nuovo giocatore del Marsiglia. L'ivoriano lascia Manchester per la squadra di Igor Tudor, ceduto in prestito con obbligo di riscatto condizionato dalla qualificazione in Champions del club transalpino.