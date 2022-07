ufficiale Barcellona Atletic, l'ex Rafa Marquez torna da allenatore

Un volto che i tifosi blaugrana ben conoscono sarà alla guida del Barcellona Atletic (precedentemente conosciuto come Barcellona B, ndr) nella prossima stagione. L'ex difensore blaugrana Rafa Marquez è stato infatti annunciato come nuovo allenatore della squadra, militante in terza serie spagnola.