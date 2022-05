ufficiale Barcellona, risolto il contratto di Ruiz-Atil. L'anno scorso giocava nel PSG

vedi letture

Con un comunicato ufficiale il Barcellona rende noto di aver risolto il contratto di Kays Ruiz-Atil con effetto immediato. Il centrocampista francese, 19 anni, era stato aggregato in questa stagione nella squadra B, che milita in terza divisione spagnola. Solo 11 presenze per lui e zero reti. Il giocatore, nonostante la giovane età, vanta 7 presenze con la maglia del Paris Saint-Germain nella stagione 2020/21 e diverse convocazioni in Champions League.