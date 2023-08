ufficiale Barcola a un passo dal PSG, il Lione prende il sostituto: arriva Nuamah

Colpo in prospettiva del Lione. Ernest Nuamah, esterno sinistro di 19 anni, lascia il Nordsjaelland e si trasferisce in Francia. Il ghanese, autore di 4 reti e un assist in campionato, viene acquistato per 25 milioni dal Molenbeek, squadra di proprietà di John Textor, e girato in prestito all'OL. Un rinforzo importante in vista anche della ormai imminente cessione di Bradley Barcola al Paris Saint-Germain.