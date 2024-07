Ufficiale Colpo a titolo definitivo per il Lione: preso Nuamah, contratto quadriennale

Colpo in entrata per l'Olympique Lyonnais che ha ufficializzato il trasferimento a titolo definitivo di Ernest Nuamah. L'esterno offensivo, già presente nel club dalla scorsa stagione, è stato acquisto per 28,5 milioni di euro dal RWDM Molenbeek, club affiliato alla galassia Eagle, e ha firmato un contratto quadriennale.

Questo movimento conclude un accordo complesso tra i due club. Originariamente acquistato dal Molenbeek per 25 milioni di euro l'anno scorso dal Nordsjaelland, Nuamah era stato immediatamente girato in prestito all'OL. Ora il Lione ha deciso di acquistare il calciatore a titolo definitivo, scatenando in patria non poche polemiche sulla regolamentazione e l'equità nel calcio, in particolare per quanto riguarda le regole finanziarie e di trasferimento imposte da istanze come la DNCG.