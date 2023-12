ufficiale Bayern Monaco, c'è già il primo acquisto per l'estate. E' Zaragoza del Granada

Il Bayern Monaco ha ufficializzato il primo acquisto per la prossima stagione. Si tratta di Bryan Zaragoza, centrocampista spagnolo classe 2001 acquistato dal Granada. Il calciatore nato a Malaga resterà in prestito nel club andaluso fino al termine della stagione per poi aggregarsi agli attuali campioni di Germania a partire dalla prossima estate. Zaragoza ha firmato un contratto quinquennale valido fino al 30 giugno 2029.