Colpo di mercato quasi sul gong per il Bayern Monaco. Marcel Sabitzer passa ai campioni di Germania, ceduto a titolo definitivo dal Lipsia per circa 15 milioni di euro. Il centrocampista austriaco, che piaceva anche al Milan, firma un contratto fino a giugno 2025.



🔴⚪ NEW SIGNING ✍️

Marcel #Sabitzer puts pen to paper on a contract with #FCBayern until 2025 👉 https://t.co/tIyeXBCK2P #ServusMarcel

