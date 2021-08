ufficiale Bordeaux, dal Boavista arriva Ricardo Mangas. Piaceva anche al Cagliari

Terzino classe '98 di proprietà del Boavista, Ricardo Mangas passa in prestito al Bordeaux. Il portoghese piaceva al Cagliari e non solo in Italia, ma viene acquistato dai girondini a titolo temporaneo, con diritto di riscatto. Il laterale mancino, secondo rinforzo dell'estate per la formazione di Vladimir Petkovic, è stato annunciato in giornata.