tmw Cagliari e non solo sul terzino portoghese Ricardo Mangas. Il suo agente è in Italia

vedi letture

E' in Italia l'agente di Ricardo Mangas, il terzino classe '98 di proprietà del Boavista che piace e non poco in Serie A. Sul giocatore portoghese, mancino, c'è anche il Cagliari ma l'agente sta sondando il terreno anche per altre squadre. Mangas ha debuttato in Primeira Liga a dicembre 2019 con la maglia de Desportivo Aves, e attualmente la sua valutazione è di circa 2 milioni di euro.