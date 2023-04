ufficiale Borussia Dortmund, Julian Brandt rinnova fino al 2026

La firma tanto attesa in casa del Borussia Dortmund è finalmente arrivata. Non quella del capitano Marco Reus, il cui contratto resta in scadenza, ma quella di Julian Brandt: l'attaccante tedesco, classe 1996, ha firmato un nuovo accordo con il club giallonero fino al 2026.