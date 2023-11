ufficiale Boselli ha deciso di ritirarsi. Immortale a Genova per il gol nel derby

Mauro Boselli lascia il calcio al termine di questa stagione. Ad annunciarlo lo stesso attaccante con un post sul suo account Instagram. L'argentino nel suo lungo messaggio ha anche citato la sua avventura in Europa, dove ha vestito le maglie di Wigan, Genoa e Palermo. È rimasto nel cuore soprattutto tra i tifosi rossoblù per il suo gol nei minuti di recupero nel derby del 2011 che spedì di fatto la Sampdoria in Serie B

"Ho realizzato il sogno di giocare in Europa e di affrontare calciatori che ammiro sempre. Essere nell'élite mi ha permesso di avere la possibilità di indossare la maglietta del nostro paese. Un altro sogno realizzato. In Europa le cose non sono andate bene come speravo, ma tutto succede per un motivo" ha dichiarato. 38 anni, Boselli sta terminando la sua carriera con la maglia dell'Estudiantes, club che lo aveva consacrato in Argentina. Il suo palmarès recita due campionati argentini vinti e altrettanti messicani, oltre a un campionato paulista e la FA Cup. A livello internazionale può fregiarsi dell'Intercontinentale col Boca nel 2003 (contro il Milan), di due Libertadores (Boca ed Estudiantes), di una Copa Sudamericana e una Recopa Sudamericana col Boca. Boselli è stato inoltre capocannoniere per 4 volte nel campionato messicano, una volta in quelllo argentino e una volta in Libertadores.