ufficiale Bournemouth, dal Bristol City arriva il talento Alex Scott per il centrocampo

vedi letture

Nuovo rinforzo a centrocampo per il Bournemouth. Come comunicato dal club inglese, l'innesto in mediana si chiama Alex Scott e arriva dal Bristol City. Il classe 2003, 20 anni il prossimo 20 agosto, viene acquistato a titolo definitivo e firma un contratto di lunga durata - ma non viene specificato quanto lunga esattamente - con i Cherries.

Secondo le informazioni dei media britannici, l'operazione è di quelle importanti dal punto di vista economico: il Bournemouth dovrebbe aver sborsato circa 23 milioni di euro per assicurarsi "Uno dei giovani più entusiasmanti d'Europa", come l'ha definito l'amministratore delegato del club Neill Blake.