Tre punti in quattro partite e i nove gol subiti nella sfida contro il Liverpool sono stati fatali a Scott Parker. Il Bournemouth ha infatti annunciato l'esonero del tecnico 41enne, che nella scorsa stagione aveva condotto le Cherries alla promozione. Al suo posto, ad interim, ci sarà Gary O'Neil.

AFC Bournemouth can announce that the club has parted company with head coach Scott Parker.

— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) August 30, 2022