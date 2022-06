ufficiale Braga, dall'Espanyol arriva in prestito il difensore Victor Gomez

Colpo in difesa per lo Sporting Braga, che si assicura il difensore Victor Gomez dell'Espanyol, lo scorso anno in prestito al Malaga. Ad annunciarlo è lo stesso club catalano, che rende noto il prestito del difensore al club portoghese, fino al termine della prossima stagione.