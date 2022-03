Rico Henry ha rinnovato il suo contratto con il Brentford. Il club inglese ha annunciato che il classe '97 ha prolungato con il club fino al 2026 con opzione per l'anno successivo.

