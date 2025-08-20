Napoli, attesa per la consulenza di Lukaku: differenziato per il nuovo acquisto Gutierrez

In attesa di conoscere l’esito della consulenza a cui si sottoporrà in giornata Romelu Lukaku, il Napoli continua la preparazione in vista della prima giornata di campionato di Serie A, in programma sabato 23 agosto alle 18:30, al Mapei Stadium, contro il Sassuolo.

Gli azzurri di Antonio Conte, fa sapere il sito ufficiale del club, si sono allenati al mattino al SSC Napoli Training Center svolgendo una seduta tecnico-tattica. Il nuovo acquisto Miguel Gutierrez ha effettuato lavoro differenziato, proseguendo il suo iter riabilitativo.

Resta da capire, come si diceva in apertura, l’esito del consulto a cui si sottoporrà Lukaku. Il centravanti belga ha rimediato una lesione di alto grado al retto femorale della coscia sinistra: i tempi di recupero sono stimati in almeno tre mesi, e potrebbero essere leggermente accorciati se Big Rom decidesse di sottoporsi a intervento chirurgico, anziché terapia conservativa. In ogni caso, considerando l’età e il fisico del centravanti ex Inter (che proprio in nerazzurro nel 2023 superò alcune noie muscolari), ai tre mesi di cui sopra sarebbe necessario aggiungere un ulteriore periodo di recupero prima di poter rivedere Lukaku al top della forma sui campi di Serie A. Per questo, il ds Giovanni Manna è impegnato nello scandagliare il mercato alla ricerca del nome giusto da aggiungere all’attacco dei campioni d’Italia.