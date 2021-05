Ottenuta la salvezza per il quinto anno consecutivo, il Burnley saluta un giocatore molto importante. Robbie Brady (29) si congeda dai Clarets dopo 87 presenze e sei reti. Nell'inverno 2017 è diventato l'acquisto più costoso nella storia del club.

Cresciuto nel Manchester United, l'esterno sinistro si è poi affermato con Hull City e Norwich, e nella nazionale irlandese con la quale ha collezionato 56 apparizioni e otto goal. Nel nostro paese risulta famoso per aver segnato la marcatura decisiva contro l'Italia agli Europei 2016.

We can confirm the departure of Robbie Brady following the end of his contract.

— Burnley FC (@BurnleyOfficial) May 27, 2021