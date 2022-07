ufficiale Castellanos sbarca in Europa. Il capocannoniere della MLS è del Girona

Prima avventura in Europa per Valentin Castellanos, attaccante argentino 23enne noto anche con il soprannome di "Taty". Ufficiale il suo ingaggio da parte del Girona, con cui ha sottoscritto un contratto fino al 2025 e che annuncia orgogliosamente l'arrivo in Liga del capocannoniere della MLS, prelevato dal New York City.