Frank Lampard è tornato al Chelsea, è ufficiale. Lo rende noto il club con un comunicato ufficiale. Accordo fino al termine della stagione per il 44enne che dei blues è stato a lungo giocatore e poi allenatore, dal luglio 2019 a gennaio 2021.

Frank Lampard returns as Caretaker Manager until the end of the season. 🤝

— Chelsea FC (@ChelseaFC) April 6, 2023