ufficiale Chelsea, ecco il colpo in difesa di gennaio. Preso Badiashile dal Monaco

Colpo in difesa del Chelsea, che ufficializza Benoit Badiashile, arrivato a titolo definitivo dal Monaco. Contratto di sette anni e mezzo. Il centrale francese, 21 anni, è cresciuto calcisticamente nel club monegasco, col quale ha fatto l'esordio tra i professionisti nel novembre 2018. In questa prima parte di stagione per lui 18 presenze in tutte le competizioni e due reti.