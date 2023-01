Altro rinforzo per il Chelsea, ma solo dalla prossima stagione. Dopo aver sostenuto le visite mediche di rito, Malo Gusto è un nuovo calciatore dei Blues. E' ufficiale, l'annuncio arriva direttamente dal club inglese: contratto fino al 2030 per il terzino destro, 19 anni, che resterà all'Olympique Lione fino al termine della stagione in corso.



Malo Gusto joins Chelsea on a deal until June 2030 and will spend the rest of the season on loan at Lyon. 🤝

— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 29, 2023