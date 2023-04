ufficiale Chelsea-Potter, è finita: secondo esonero per i Blues. Al suo posto c'è Saltor

Secondo cambio della guardia in sella al Chelsea: da oggi Graham Potter non è più l'allenatore dei Blues. Il club londinese ha annunciato che il manager ex Brighton ha lasciato la società, decidendo di collaborare con la stessa per l'addio, pagando gli scarsi risultati e l'undicesimo posto in Premier League. Al posto di Potter sarà Bruno Saltor il nuovo Head Coach ad interim.