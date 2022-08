ufficiale Corinthians, risolto il contratto dell'attaccante Willian. Lo attende il Fulham

Il Corinthians ha annunciato sul proprio sito ufficiale di aver accettato la richiesta del centrocampista offensivo Willian, classe '88, per la risoluzione del contratto in scadenza al termine del 2023. Per il brasiliano è pronta una nuova avventura in Premier con il Fulham.