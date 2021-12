ufficiale Cruzeiro, esonerato l'allenatore Luxemburgo. Nelle prossime ore il successore

Vanderlei Luxemburgo non è più l'allenatore del Cruzeiro. A darne l'annuncio è lo stesso club brasiliano con un post sui social. "Per adeguare i conti alla realtà del bilancio - si legge - il consiglio è stato incaricato di non rinnovare l’attuale staff tecnico". Il successore verrà poi scelto nei prossimi giorni.