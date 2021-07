ufficiale Crystal Palace, Remi Matthews nuovo portiere. Firma un biennale

Nuovo acquisto per la porta del Crystal Palace. Il club londinese nella giornata di oggi ha ufficializzato l'ingaggio di Remi Matthews dal Sunderland. L'estremo difensore ha firmato un contratto biennale e ha affidato al sito ufficiale le sue prime impressioni: "Non vedo l'ora di iniziare. Sono entusiasta di lavorare di nuovo con Dean Kiely perché mi aiuta a migliorare e ho due grandi portieri da cui prendere spunto: Vicente Guaita e Jack Butland. E' fantastico farne parte e non vedo l'ora di farlo".