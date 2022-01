ufficiale CSKA Mosca, colpo per la trequarti. Preso Yazici dal Lille

vedi letture

Colpo del CSKA Mosca che si è assicurato Yusuf Yazici dal Lille. Il trequartista turco, classe 1997, approda nella capitale russa in prestito con diritto di riscatto. Nazionale turco (37 presenze e 2 reti con la selezione), Yazici è stato fra i protagonisti la passata stagione della vittoria in Ligue 1 del club del nord della Francia segnando 7 reti e servendo 4 assist in 32 partite, sotto la guida di Christophe Galtier. Le cose sono cambiate in questa stagione, con l'arrivo di Jocelyn Gourvennec che lo ha quasi sempre impiegato a partita in corso.