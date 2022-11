Ufficiale: il Liverpool blinda Curtis Jones, uno dei talenti migliori del suo centrocampo. I Reds hanno fatto sapere tramite i loro canali di comunicazione di aver rinnovato il contratto del classe 2001 a lungo termine, quindi per i prossimi cinque anni. Nuova scadenza al 2027.

We’re delighted to announce that @curtisjr_10 has signed a new long-term contract with the Reds! 🙌

— Liverpool FC (@LFC) November 17, 2022