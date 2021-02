ufficiale Defensa y Justicia, Crespo saluta dopo aver vinto la Copa Sudamericana

Hernan Crespo lascia la panchina del Defensa y Justicia e lo fa da vincente. Valdanito chiude la sua esperienza dopo aver regalato alla squadra il primo trofeo internazionale, vincendo la Copa Sudamericana dopo il successo in finale per 3-0 sul Lanus. È lo stesso Crespo ad annunciare l'addio, attraverso un post su Instagram: "Voglio con queste parole e attraverso questo mezzo comunicare che io e il mio staff tecnico lasciamo il Defensa y Justicia, grati per essere stati accolti con rispetto, affetto e fiducia nel nostro lavoro. È stato un anno di grande impegno e passione per provate a portare avanti la nostra idea di gioco". Una scelta non casuale, quella dell'addio: Crespo infatti, come riportato da Tuttomercatoweb, è a un passo dalla panchina del Sao Paulo.