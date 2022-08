Dopo l'arrivo ad Istanbul nella notte italiana, ecco che Dele Alli diventa ufficialmente un nuovo giocatore del Besiktas. Ad annunciarlo, bruciando anche i turchi, è l'Everton, che con un comunicato ufficializza il prestito dell'inglese al club di Istanbul. Per Alli inizia così una nuova avventura, in prestito in Super Lig.

Dele has completed his loan move to Besiktas for the remainder of the 2022/23 season.

Best of luck, Dele.

— Everton (@Everton) August 25, 2022