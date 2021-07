ufficiale Eibar scatenato, dodicesimo rinforzo dell'estate: preso lo svincolato Aketxe

Nuovo rinforzo, il dodicesimo di questa campagna acquisti. E' un Eibar letteralmente scatenato sul mercato. In mattinata è stato annunciato l'arrivo di Ager Aketxe, centrocampista ex Athletic Club, reduce da una stagione all'Almeria. Il classe '93 sbarca nei Paesi Baschi a parametro zero, essendo svincolato, e firma fino al 30 giugno 2023.