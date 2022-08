ufficiale Espanyol, innesto tra i pali: preso Alvaro Fernandez in prestito con diritto

Dopo una stagione in prestito al Brentford, Alvaro Fernandez era tornato all'Huesca, ma soltanto di passaggio. Il suo futuro è a Barcellona, all'Espanyol, club che ha annunciato il suo arrivo in prestito con diritto di riscatto. Il portiere classe '98 lo scorso anno ha collezionato 12 presenze in Premier League.