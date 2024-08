Ufficiale Tre operazioni in poche ore per il Siviglia: esce un portiere, ne arriva un altro

Attraverso i propri canali ufficiali, il Siviglia ha annunciato di aver chiuso tre operazioni. Il club andaluso ha ceduto Marko Dimitrovic e Oscar Rodriguez al Leganes e ha acquistato Alvaro Fernandez, portiere svincolato reduce dall'esperienza con l'Huesca.

Questi i comunicati sulle cessioni di Dimitrovic e Oscar Rodriguez: "È stato raggiunto un accordo con il CD Leganés per il trasferimento definitivo del portiere serbo Marko Dmitrovic. Dmitrovic, entrato a far parte del club nell'estate del 2022, lascia dopo aver giocato un totale di 53 partite e quasi 5.000 minuti: 34 partite ne LALIGA, dieci in Copa del Rey, sei in Champions League e tre in UEFA Europa League in cui ha mantenuto un totale di 23 clean sheet".

"È stato raggiunto un accordo con il CD Leganés per il trasferimento definitivo del centrocampista Óscar Rodríguez. Era arrivato nell'estate del 2020 dal Real Madrid ed è stato prestato al Getafe nel gennaio 20022. Ha poi trascorso la stagione 2022/23 in prestito per una stagione al Celta de Vigo. È tornato al Getafe in prestito la scorsa stagione, dove ha giocato 28 partite in tutte le competizioni, segnando cinque gol e contribuendo con cinque assist".