Ufficiale Siviglia, il portiere Alvaro Fernandez ha rinnovato il contratto fino al 2027

Alvaro Fernandez sarà un giocatore del Siviglia fino al 2027. Il portiere, arrivato a parametro zero la scorsa estate con un contratto di un anno, ha chiuso recentemente l'accordo per prolungare il suo impegno con il club andaluso per altre due stagioni. Nel suo primo anno da sevillista, Fernández ha disputato undici partite ufficiali, di cui nove in LaLiga EA Sports e due in Copa del Rey. In queste occasioni, il portiere ha ottenuto cinque vittorie e ha mantenuto la porta inviolata in quattro occasioni, dimostrando solidità e affidabilità tra i pali.

Il rinnovo di Fernández rappresenta una mossa importante per il Siviglia, che si assicura la continuità di un giocatore che ha già saputo guadagnarsi la fiducia della squadra e dei tifosi. Dopo un inizio di stagione positivo, il portiere ha mostrato ottime qualità, tanto da diventare un punto di riferimento nel reparto difensivo.

Con il rinnovo, Fernández avrà l'opportunità di continuare il suo percorso in Andalusia, contribuendo al progetto del club che punta a crescere sia in campionato che nelle competizioni europee.