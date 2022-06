ufficiale Espanyol, saluta anche David Lopez. L'ex Napoli lascia i catalani dopo 8 stagioni

Dopo Diego Lopez, anche David Lopez lascia l'Espanyol. Il centrocampista chiude la sua esperienza con i biancoblù dopo 8 stagioni e 237 presenze. 32 anni, Lopez è noto al calcio italiano per aver giocato per due stagioni al Napoli, dal 2014 al 2016. " "Hai dato tutto per la nostra maglia e per difendere lo scudo. Grazie dal profondo del cuore, Capitano!!" è il messaggio del club catalano.