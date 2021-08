Nathan Broadhead passa in prestito al Sunderland. L'attaccante classe 1998 saluta a titolo temporaneo l'Everton di Benitez per andare a farsi le ossa tra le fila dei Black Cats.

Questo l'annuncio ufficiale del suo nuovo club, con le prime immagini di Broadhead in maglia biancorossa:



✍️ We are delighted to announce the loan signing of Nathan Broadhead from Everton until the end of the 2021-22 season.

Full story... 📝👇

— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) August 16, 2021