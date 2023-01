ufficiale Everton, richiamato alla base Broadhead per una cessione a titolo definitivo

Rientro alla base, per un successivo addio, per l'attaccante inglese Nathan Broadhead, 24 anni. Negli scorsi giorni l'Everton l'ha richiamato dal Wigan, terminandone anticipatamente il prestito. Valigie pronte per una nuova partenza, stavolta a titolo definitivo: lo attende l'Ipswich Town, in League One, con cui ha firmato fino al 2026.