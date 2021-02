ufficiale Fatih Karagümrük, preso il nazionale olandese Lens

vedi letture

Novità in attacco per il Fatih Karagümrük. Si tratta dell'attaccante esterno Jeremain Lens (33) in arrivo dal Besiktas. Nazionale olandese di lungo corso, ex di AZ Alkmaar, PSV Eindhoven, Dinamo Kiev e Sunderland, Lens arriva in prestito sino alla fine della stagione.