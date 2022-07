Colpo incredibile del piccolo Versailles, la squadra arrivata in semifinale di Coppa di Francia nella passata stagione. Il club di terza serie francese ha infatti ingaggiato Jeremain Lens, classe 1987, che si è svincolato dal Besiktas e ha firmato un contratto biennale.

[#Mercato] 🇫🇷 - Le FC Versailles est heureux de vous annoncer l’arrivée du néerlandais Jeremain Lens.

🇳🇱 FC Versailles is verheugd de komst van de Nederlander Jeremain Lens aan te kondigen.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 FC Versailles is pleased to announce the arrival of Dutchman Jeremain Lens.#Welcome pic.twitter.com/xJnefV1ByH

