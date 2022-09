ufficiale Fenerbahce, colpaccio davanti. Dal Chelsea arriva Batshuayi a titolo definitivo

L'arrivo di Pierre-Emerick Aubameyang al Chelsea lo vedeva totalmente chiuso nelle gerarchie, e così per l'attaccante Michy Batshuayi (classe 1993) è stato tempo di cambiare aria. Saltato il possibile approdo al Nottingham Forest, per lui c'è la Superlig turca: è stato annunciato ufficialmente come nuovo giocatore del Fenerbahce, che lo preleva a titolo definitivo dal Chelsea. Contratto biennale con opzione per una terza stagione.