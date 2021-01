ufficiale Fernando Uribe torna in Colombia. L'ex Chievo firma con il Millonarios

Una vecchia conoscenza del calcio italiano torna in patria dopo sei anni. Fernando Uribe, attaccante colombiano di 33 anni, ha firmato con il Millonarios: il giocatore era svincolato dopo l'esperienza in Brasile, dove ha vestito le maglie di Flamengo e Santos. Per lui anche una fugace apparizione in Italia, con il Chievoverona.