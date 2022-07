ufficiale Feyenoord, ecco Szymanski dalla Dinamo Mosca. Arriva in prestito con opzione

Sebastian Szymanskiè un nuovo giocatore del Feyenoord. Il nazionale polacco, 23 anni, era nel mirino di diversi club tedeschi (ci aveva provato in particolare l'Hertha del suo ex tecnico, Sandro Schwarz) ma alla fine ha accettato la corte della squadra di Rotterdam; il trequartista lascerà la Dinamo Mosca in prestito oneroso (circa 2,5 milioni) per una stagione con opzione di acquisto fissata intorno ai 10 milioni di euro.