ufficiale Feyenoord, il dg preso di mira dai tifosi deve abbandonare l'incarico

Mark Koevermans lascia l'incarico di direttore generale del Feyenoord a partire dal 1° dicembre. Questo a seguito di una serie di incidenti in cui è stato vittima, in quanto bersaglio dei tifosi. A settembre era stata imbrattata la porta di casa e rotte le finestre. In un comunicato ufficiale Koevermans fa sapere di non essere più in grado di prendere serenamente le decisioni che competono al suo ruolo, senza che queste possano avere conseguenze sulla sua sicurezza e su quella della sua famiglia. 53 anni, Koevermans era entrato nel Feyenoord nel 2009 inizialmente come direttore commerciale.