ufficiale Fiorentina, addio a Lo Celso. L'argentino torna in prestito al Villarreal

Sfuma definitivamente l'obiettivo Lo Celso per la Fiorentina. Il centrocampista argentino si trasferisce in prestito per un'altra stagione al Villarreal: a comunicarlo, tramite i propri canali ufficiali, è stato il Tottenham, club proprietario del suo cartellino.