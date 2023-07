ufficiale Florian Lejeune torna al Rayo Vallecano. Il francese ha firmato fino al 2027

Dopo aver ingaggiato in prestito il promettente difensore Rafa Marin, l'Alaves ha dato il via libera al trasferimento a titolo definitivo di Florian Lejeune al Rayo Vallecano: il difensore francese, classe 1991, ha firmato un contratto di quattro stagioni, valido quindi fino al 30 giugno 2027.

Ritorno a Vallecas

Per Lejeune si tratta di un ritorno nel club in cui aveva giocato in prestito nella scorsa stagione con ottimi risultati: 32 presenze totali e ben 4 reti segnate. Nato a Parigi il 20 maggio 1991, ha vestito anche le maglie di Villarreal, Brest, Girona, Eibar e Newcastle. Nel 2015 fu acquistato dal Manchester City, con cui però non è mai sceso in campo.