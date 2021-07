ufficiale Newcastle, ceduto Lejeune a titolo definitivo all'Alaves in Spagna

Florian Lejeune giocherà ancora con la maglia dell'Alaves, dove nell'ultima stagione ha giocato in prestito. Il Newcastle, proprietario del cartellino, ha infatti annunciato la cessione a titolo definitivo del giocatore per una cifra non resa nota.