Juan Foyth resterà al Villarreal, stavolta a titolo definitivo. Il Tottenham, attraverso i propri canali ufficiali, ha annunciato che il club spagnolo ha riscattato il difensore argentino, che aveva giocato in prestito nella squadra di Emery nella scorsa stagione e che ha firmato fino al 2026.

We can confirm that @VillarrealCF has exercised the option to sign @JuanMFoyth on a permanent basis.

We wish Juan all the best for the future.#THFC ⚪️ #COYS

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 11, 2021